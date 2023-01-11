Лоза убежден, что скоро нормой станет каннибализм

Композитор и исполнитель Юрий Лоза возмущен тем фактом, то трансгендерность и однополые браки - норма сегодня. Музыкант не удивится, если вскоре каннибализм станет обыденностью.

Юрия Лозу поражает, что однополыми браками и трангендерностью сегодня никого не удивишь.

Музыкант опасается того, что скоро нормой в обществе станет каннибализм, так как тема людоедства очень популярна в настоящее время.

Лоза отметил, что Ганнибал Лектор из "Молчания ягнят" превращается в положительного героя в новом западном кино, что не может не пугать.

Своим мнением по поводу певец поделился в стриме "360" с Аксиньей Гурьяновой.