Лоза убежден, что скоро нормой станет каннибализм
Композитор и исполнитель Юрий Лоза возмущен тем фактом, то трансгендерность и однополые браки - норма сегодня. Музыкант не удивится, если вскоре каннибализм станет обыденностью.
Юрия Лозу поражает, что однополыми браками и трангендерностью сегодня никого не удивишь.
Музыкант опасается того, что скоро нормой в обществе станет каннибализм, так как тема людоедства очень популярна в настоящее время.
Лоза отметил, что Ганнибал Лектор из "Молчания ягнят" превращается в положительного героя в новом западном кино, что не может не пугать.
Своим мнением по поводу певец поделился в стриме "360" с Аксиньей Гурьяновой.
Опубликовано: Наталья Гончарва
-
-
-
Наталья
Расходы в семье Пугачевой и Галкина значительно превышают доходы
Накопленные долгими годами исполнительницей Аллой Пугачевой средства на исходе. Содержит семейство сегодня муж и отец, юморист Максим Галкин, что дается ему с трудом, так как таких гонораров, как в РФ, он не видит.Подробнее...