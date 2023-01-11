С цифровым клоном умершего человека теперь можно общаться о чем угодно по видеосвязи

Видеочат с ушедшим из жизни близким другом или родственником обойдется недешево. Как это будет выглядеть на практике, продемонстрировала корейская компания-разработчик DeepBrain.

Уникальная технология называется Re;memory. С ее помощью можно создавать цифровой клон умершего, с которым получится пообщаться на самые разные темы.

За один сеанс такой беседы нужно заплатить более 80 000 рублей.

Как себя оцифровать? Для этого надо знать, что скоро умрешь. Это идеально подходит неизлечимо больным людям, которым жить осталось недолго.

Такой человек должен посетить специальную студию лично, где о нем соберут максимально полный набор данных: голос, внешность, черты характера.

Также нужно предоставить сотрудникам как можно больше своих воспоминаний. Это может быть дневник, фотографии, какие-то записи, пометки, устные рассказы.

Обработав все данные, в компании DeepBrain сделают цифровой клон умирающего человека. Его второе "Я" будет помнить все, что ему поведает о себе "оригинал".

Цифровая копия сможет идентично воспроизводить характерные жесты, мимику, все эмоции, присущие умершему человеку при жизни.

Что об этом говорят представители компании? Они согласны, что подобная услуга может вызывать двоякое отношение у людей:

«Кому-то нравится иметь возможность жить вечно таким образом, но многие люди считают это поддельным»

Однако право выбора есть у всех.

Когда человек, создавший при жизни свою копию, умирает, его близкие смогут приезжать в студию в любое время. Там у них будет возможность пообщаться с цифровым клоном.

Сотрудники студии организуют видеочат с покойным. На экране появится обычное 2D-изображение. Выглядит беседа так, словно живые люди общаются, например, по Скайпу через видеозвонок.

Клон выслушает все сказанное, ответит на вопросы, поддержит диалог на любую тему, проявит подходящие эмоции.

По утверждению разработчиков уникальной технологии Re;memory, такое общение будет максимально приближено к естественному разговору.

Сделать своего клона можно за 10-20 тыс. фунтов стерлингов. За один визит к двойнику нужно заплатить 1000 фунтов стерлингов.