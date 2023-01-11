«Лучшая работа в мире»: в Абу-Даби ищут главу острова Яс с зарплатой 100 тысяч долларов

Заявки на участие в открытом конкурсе будут приниматься от всех желающих. Кандидаты должны предъявить свои предложения по развитию острова в видео.

Глава острова Яс в Абу-Даби Кевин Харт объявил, что начал прием заявок на назначение следующего представителя по делам региона, и назвал эту работу "лучшей в мире".

Кандидат, выбранный на эту должность, будет иметь возможность выиграть пакет, который включает в себя зарплату в размере 100 тысяч долларов, проживание в роскошном отеле, пакет международных развлекательных мероприятий в различных городах и развлекательных заведениях на острове Яс и так далее.

Заявки на участие в открытом конкурсе будут приниматься от всех желающих. Чтобы попасть в соответствующий список, кандидаты должны снять и загрузить видео, в котором описать свой вклад в модернизацию и развитие острова в соответствии со своим собственным видением.

Чтобы увеличить свои шансы, кандидаты могут делиться своими клипами на сайтах социальных сетей.

В дополнение ко многим исключительным впечатлениям, Yas Island Abu Dhabi предложит победителю приз в размере 100 тысяч долларов и роскошный перелет бизнес-классом в Абу-Даби.

Победитель этой номинации также проживет в роскошном люксе отеля W Abu Dhabi Hotel – Yas Island в течение 60 дней. Ему обеспечены лучшие спа-процедуры и гастрономические впечатления, предлагаемые отелем.

Имя победителя конкурса "Лучшая работа в мире" планируется объявить третьего февраля.