Косметологи объяснили, почему касторовое масло является настоящим эликсиром красоты для волос и кожи

Оно помогает бороться со шрамами от угревой сыпи, темными кругами, пигментными пятнами и морщинами.

Австрийский журнал “Woman” сообщил, что касторовое масло является настоящим эликсиром красоты для волос и кожи, так как содержит витамин Е, жирные кислоты и рицинолевую кислоту.

Журнал о моде и красоте объяснил, что касторовое масло питает волосы и укрепляет их структуру, тем самым предотвращая ломкость и выпадение, а также придает волосам мягкую текстуру и блестящий вид.

Кроме того, касторовое масло помогает очистить кожу так, чтобы она излучала молодость и жизненную силу: оно помогает бороться со шрамами от угревой сыпи, темными кругами, пигментными пятнами и морщинами.

И это еще не все: касторовое масло обеспечивает коже защиту от свободных радикалов, ультрафиолетовых лучей и вредных воздействий окружающей среды благодаря своему антиоксидантному эффекту.

А также - укрепляет ногтевое ложе, обеспечивает кожу вокруг него достаточным увлажнением, что предотвращает ломкость ногтей и придает им бархатистую текстуру, говорящую о нежности и женственности.