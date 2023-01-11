Косметологи объяснили, почему касторовое масло является настоящим эликсиром красоты для волос и кожи
Оно помогает бороться со шрамами от угревой сыпи, темными кругами, пигментными пятнами и морщинами.
Австрийский журнал “Woman” сообщил, что касторовое масло является настоящим эликсиром красоты для волос и кожи, так как содержит витамин Е, жирные кислоты и рицинолевую кислоту.
Журнал о моде и красоте объяснил, что касторовое масло питает волосы и укрепляет их структуру, тем самым предотвращая ломкость и выпадение, а также придает волосам мягкую текстуру и блестящий вид.
Кроме того, касторовое масло помогает очистить кожу так, чтобы она излучала молодость и жизненную силу: оно помогает бороться со шрамами от угревой сыпи, темными кругами, пигментными пятнами и морщинами.
И это еще не все: касторовое масло обеспечивает коже защиту от свободных радикалов, ультрафиолетовых лучей и вредных воздействий окружающей среды благодаря своему антиоксидантному эффекту.
А также - укрепляет ногтевое ложе, обеспечивает кожу вокруг него достаточным увлажнением, что предотвращает ломкость ногтей и придает им бархатистую текстуру, говорящую о нежности и женственности.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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Наталья
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