Отец ста сыновей больше не хочет иметь детей, а отец шестидесяти сыновей - ищет четвертую жену

Муса Хошия из Уганды попросил своих жен использовать противозачаточные средства, а Сардар Халджи из Пакистана хочет довести число детей до ста.

Угандийский фермер, имеющий 102 ребенка и 568 внуков от 12 жен, наконец, решил прекратить расширение семьи. Причиной стали финансовые проблемы. А пакистанский терапевт по имени Сардар Халджи рад рождению шестидесятого ребенка, и объявил о поиске четвертой жены, чтобы семья стала еще больше.

67-летний Муса Хошия из Уганды попросил своих жен использовать противозачаточные средства, потому что стало не хватать денег на содержание детей. "С годами мой доход стал меньшим из-за высокой стоимости жизни, а моя семья за это время выросла", - поделился Муса.

Мужчина живет со всеми женами в одном доме, чтобы "присматривать за ними", рассказал он СМИ. Его младшая жена, Зулейка, мать 11 детей, подтвердила решение мужа поставить точку в рождении детей. И добавила, что она принимает противозачаточные таблетки.

52-летний пакистанский терапевт тоже попал в заголовки газет после рождения шестидесятого ребенка. Он объявил, что хочет иметь больше детей, чтобы достичь цифры в сто.

У Сардара Джана Мохаммада Хана Халджи, жителя Кветты, столицы Белуджистана, очень большая семья, которая, как он надеется, продолжит расти в ближайшие годы.

Пакистанский терапевт, который управляет собственной клиникой в городе, имеет трех жен и только что принял своего шестидесятого ребенка, мальчика по имени Хушал. Хотя для большинства людей этого более чем достаточно, Сардар заявил, что хочет жениться на новой жене и продолжать рожать детей.

"Я попросил всех своих друзей помочь мне найти девушку для моего четвертого брака", - сказал Сардар Джан Мохаммад Хан Халджи.