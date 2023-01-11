Расходы в семье Пугачевой и Галкина значительно превышают доходы

Накопленные долгими годами исполнительницей Аллой Пугачевой средства на исходе. Содержит семейство сегодня муж и отец, юморист Максим Галкин, что дается ему с трудом, так как таких гонораров, как в РФ, он не видит.

Финансовое положение знаменитого семейства Аллы Пугачевой и Максима Галкина оставляет желать лучшего, так как певица не дает концертов уже 3 года, а накопленные средства походят к концу.

Содержит семью сегодня Галкин, но гонорары за выступления очень скромные.

Тратят знаменитости по привычке слишком много, по этой причине расходы сильно превышают доходы.