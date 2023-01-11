Певец Игорь Салтыков раскрыл тайну своей кодировки

По словам певца, он был вынужден пройти эту процедуру из-за экс-супруги, которая подозревала его в алкоголизме.

Игорь Салтыков рассказал о причинах, которые заставили его закодироваться от алкогольной зависимости, сообщает Рамблер.

По словам певца, он был вынужден пройти эту процедуру из-за экс-супруги, которая подозревала его в алкоголизме. Сам Игорь к людям, злоупотребляющим спиртным, себя никогда не причислял. Но, чтобы это доказать Ирине Салтыковой, решил закодироваться.

После прохождения манипуляции его жизнь никак не изменилась, потому что и ранее он выпивал редко. Певец признался, что иногда мог перебрать после концертов, однако после этого очень долго не употреблял алкоголь.

Даже через много лет после развода Игорь Салтыков не любит встречаться с экс-супругой. Он заявил, что вообще женился на ней вынужденно, потому что девушка от него забеременела.

"Я не хотел жениться, пока бывшая не забеременела. В принципе, я мог выбрать себе другую вторую половину: были хорошие девчонки", - признался артист.