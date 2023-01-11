Психологи объяснили, каким образом мужчины определяют возраст женщин

Во все времена прекрасный пол мечтал о сохранении молодости и красоты и предпринимал для этого немало усилий.

В современном мире существует немало способов поддержки красоты и молодости: косметологические процедуры, пластическая хирургия, массажи и гимнастики.

Но, несмотря на эти манипуляции, определенные части тела все же выдают возраст женщины. В целом мужчины довольно наблюдательны и порой могут безошибочно определить возраст женщины.

Психологи назвали главные признаки, по которым сильный пол "вычисляет" возраст слабого. Что это за признаки?

Прежде всего, они обращают внимание на кисти рук. Из-за частого контакта с агрессивными средами - бытовой химией, холодом, ветром, солнцем - кожа довольно быстро сдаёт позиции. Но регулярный уход способен отодвинуть такие возрастные эффекты, как пигментация, дряблость, морщинистость.

Вторая в этом рейтинге - шея. Как и на руках, кожа на шее тонкая, без жировой прослойки. Отсутствие физической активности и многочасовая работа за компьютером в неправильном положении, чтение книг либо использования телефона в положении лёжа, нарушения в осанке - все это содействует образованию морщин на шее.

Глаза тоже - индикатор возраста. С годами меняется взгляд женщины, в нем появляется уверенность. Но также появляются тусклость, красные прожилки на белках.

Качество волос с возрастом тоже меняется. Они теряют блеск и густоту, появляется седина. Все это можно корректировать, что многие и делают. Иакже нужно следить и за зубами.

С возрастом хуже становится эластичность тканей. В области коленей и локтей появляется лишняя кожа, что тоже выдает возраст.