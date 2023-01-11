Виктория Боня в Чили эвакуирована во время восхождения на гору, она в тяжелом состоянии

Телеведущей стало очень трудно дышать, у нее ослабел пульс, начались головные боли. Боня терпела несколько дней, однако не смогла продолжать восхождение.

Виктория Боня решила покорить еще одну гору. 43-летняя телеведущая полетела в Южную Америку, чтобы подняться на самый высокий в мире вулкан Охос дель Саладо. Пик высотой 6893 метров находится на границе между Аргентиной и Чили, сообщает КП.

В прошлом году звезда уже совершала восхождение на гору Манаслу в Непале, и альпинистский опыт у нее есть. Но уже на высоте 3500 Викторию накрыла горная болезнь.

Телеведущей стало очень трудно дышать, у нее ослабел пульс, начались головные боли. Боня терпела несколько дней, однако не смогла продолжать восхождение дальше. Ее отвезли в базовый лагерь, чтобы нормализовались пульс и давление.

В соцсетях модель пожаловалась на очень сильные головные боли. По ее словам, ей даже не помогали обезболивающие препараты.

"Пульс 50, такого у меня никогда не было. Очень долгая адаптация к высоте. Нехорошо себя чувствую. Думаю, зачем поперлась в горы?", – посетовала Боня.

В доказательство сказанного телеведущая показала снимок опухшего лица. Фото шокировало подписчиков Бони. Поклонники попросили Вику прервать восхождение и спуститься вниз, но телеведущая намерена продолжить экспедицию, когда ей станет лучше.

Ранее Боня рассказала, что отдала 5 тысяч евро лишь за само восхождение. Столько она выложила и за снаряжение, еще 5 тысяч евро стоили билеты до Чили и обратно.

Но это еще не самая дорогая экспедиция звезды. В прошлом году восхождение на гору Манаслу в Непале стоило Виктории в 50 тысяч евро.