Эксперты объяснили, как современные стандарты красоты могут стереть характер человека

Стремящиеся догнать переменчивые стандарты модной внешности, женщины нередко упускают из виду важные детали.

Как известно, между чертами лица и чертами характера человека есть определенная связь. Ее изучает специальная наука - физиогномика.

В современных условиях, с модой на конкретные формы лица люди по собственному желанию теряют индивидуальность. Губы, носы, брови величины давно не постоянные.

Психологи отмечают, что любые изменения внешности несут за собой изменения характера человека. К примеру, достаточно изменить форму губ, чтобы изменить свой характер.

Взять те же пухлые губы. Если человек обладает таковыми от природы, значит, он создан для того, чтобы заботиться о ком-то. Такие женщины стремятся к материнству, подобные заботы им приносят радость и удовлетворение.

Обладательницы губ средней полноты уверены в себе, уравновешены, умеют слушать окружающих. Их отличают позитивный настрой, веселый нрав.

Яркой чертой характера женщин с тонкими губами является самодостаточность, они не знают, что такое «скучно». Неудавшиеся отношения у них не вызывают страха и депрессии.

Если нижняя губа шире верхней, женщина считается настоящей ценительницей развлечений, удовольствий. Ей всегда нужны новые приключения, ей трудно усидеть на месте. Такая женщина любознательна, готова к экспериментам.

Женщины, у которых верхняя губа шире нижней, хочет быть в центре внимания, они прирожденные актрисы. Но это никак не мешает им собраться и быстро действовать в экстренной ситуации.

Если губы маленькие, кукольные, главный приоритет в жизни женщины - она сама. Она не принижает ничьих интересов, во главу всего ставит свой комфорт. Возможно, поэтому они удачливы и всегда в лучшем положении.

Женщины с крупным ртом отличаются рассудительностью. Они противники ненужных вещей, склонны к самопознанию, духовному развитию. Предпочитают шумному и ритмичному городу тихую загородную жизнь, излучают тепло и уют.

Природа нам дала огромное многообразие характеров. Так нужно ли уравнивать себя с другими женщинами, получить среднее арифметическое лицо, выдуманное модой?

К слову, мода переменчива и капризна. И, пойдя у нее на поводу один раз, не исключено, что придется в угоду ей же перекраивать себя снова.