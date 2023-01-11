Иван Ургант возвращается в эфир российского телевидения
2023-01-11 12:03
Телеведущего Ивана Урганта не было видно на экране с февраля 2022 года. Поклонники не теряют надежды увидеть артиста вновь в эфире.
После событий февраля прошлого года шоумен Иван Ургант не появлялся в эфире отечественного ТВ.
В соцсетях ведущий разместил ролик, в котором его фанаты усмотрели намек на возвращение Ивана на экраны.
В видео появился актер Александр Ширвиндт, повествуя в рубрике "Забытые имена" об Иване Андреевиче, кумире 90-х.
Ролик снят как пародия на эпизод картины "Зимний вечер в Гаграх".
Ширвиндт объявляет, что "Иван Андреевич ушел из жизни", но тут появляется Ургант и кричит: "Как ушел? Я жив!".
Опубликовано: Наталья Гончарова