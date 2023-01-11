Турция поставляет Украине кассетные снаряды

Турция уже несколько недель поставляет Украине кассетные снаряды времен холодной войны, сообщает американский журнал Foreign Policy.

Издание утверждает, что Киев достиг договоренности с Анкарой после предыдущих неудачных попыток получить подобные из США. Мы объясняем, как работают кассетные боеприпасы.

Запросы Киева к Вашингтону не получили положительного ответа, поскольку законодательство США не разрешает экспорт кассетных боеприпасов. Возможное согласие на его продажу также повлекло бы за собой высокий политический риск для США: кассетные ракеты считаются особо опасными для гражданского населения.

Как подчеркивает Foreign Policy, в октябре 2022 года украинские власти проявляют особый интерес к кассетным снарядам с кумулятивными и осколочными боевыми элементами. Это боеприпасы с десятками более мелких снарядов, предназначенные для уничтожения движущихся целей, таких как танки или вражеские единицы. По мнению украинского командования, они до пяти раз мощнее классических артиллерийских снарядов.

Турецкие боеприпасы DCIM, произведенные во время холодной войны по соглашению с США и в настоящее время перебрасываемые Украине, в основном предназначены для борьбы с бронетанковыми соединениями противника.

Как пишет Foreign Policy, после каждого выстрела основной снаряд разрывается на 88 более мелких зарядов. Власти Анкары не разглашали факт его доставки в Киев, стараясь в последние месяцы держать это в секрете, читаем в американском журнале.