Николай Цискаридзе намекнул на свой роман с журналисткой
Народный артист РФ в свои 49 лет никогда не был женат, но его недавнее высказывание спровоцировало волну догадок о личной жизни артиста.
Экс- премьер балета Большого театра Москвы Николай Цискаридзе известен как убежденный холостяк.
Однако в последнее время поклонники заметили, что он стал открыто высказываться о своих симпатиях, сообщает 5-tv.ru.
В частности, маэстро опубликовал в личном микроблоге трогательное поздравление, адресованное журналистке Алене Долецкой. Артист подчеркнул, что встречи с некоторыми людьми могут менять жизнь в лучшую сторону.
Именно таким человеком для него и стала эффектная светская львица.
«Сегодня день рождения у Алены Долецкой! Могу рассказывать и желать ей очень многое! И сделаю это обязательно лично, а здесь хочу сказать одно: я счастлив, что мы много лет общаемся, дружим, нам никогда не скучно!!!» — подчеркнул Цискаридзе.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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Наталья
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