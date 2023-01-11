Николай Цискаридзе намекнул на свой роман с журналисткой

Народный артист РФ в свои 49 лет никогда не был женат, но его недавнее высказывание спровоцировало волну догадок о личной жизни артиста.

Экс- премьер балета Большого театра Москвы Николай Цискаридзе известен как убежденный холостяк.

Однако в последнее время поклонники заметили, что он стал открыто высказываться о своих симпатиях, сообщает 5-tv.ru.

В частности, маэстро опубликовал в личном микроблоге трогательное поздравление, адресованное журналистке Алене Долецкой. Артист подчеркнул, что встречи с некоторыми людьми могут менять жизнь в лучшую сторону.

Именно таким человеком для него и стала эффектная светская львица.

«Сегодня день рождения у Алены Долецкой! Могу рассказывать и желать ей очень многое! И сделаю это обязательно лично, а здесь хочу сказать одно: я счастлив, что мы много лет общаемся, дружим, нам никогда не скучно!!!» — подчеркнул Цискаридзе.