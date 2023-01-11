Politico: в Сенате США недовольны объемами помощи Украине и требуют от Байдена отчета

Американский сенатор от республиканской партии Джей Ди Вэнс собирается направить в бюджетную службу Белого дома обращение, где ставит под сомнение объемы предоставляемой Украине помощи.

Эту новость распространило известное издание Politico со ссылкой на информированные источники, имеющие доступ к документу. Как говорится в обращении, 114 млрд. USD, ранее выделенные Конгрессом США Украине и другим государствам, «затронутым ситуацией на Украине», не включают некоторые дополнительные переводы, о которых ранее просила администрация американского президента Байдена. В связи с этим сенатор призывает службу управления и бюджета указать в отчете Конгрессу, какую сумму Белый Дом фактически направил Украине.

Джей Ди Вэнс требует, чтобы отчет содержал полный учет общих бюджетных полномочий в данной сфере. По мнению сенатора, в отчет необходимо включить перечень государств, которые, как полагает администрация Байдена, «затронуты ситуацией на Украине», и порядок учета бюджетных средств, которые Белый Дом планирует предоставить каждой из этих стран.