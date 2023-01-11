МИД Эстонии объявил о выдворении нескольких российских дипломатов

Эстония объявила, что число работников российского посольства будет сокращено.

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла Российской Федерации и объявило о сокращении числа работников российского представительства.

Всего в посольстве РФ в Эстонии до 1 февраля должны остаться лишь 8 дипломатов, а также до 15 других работников.

"МИД Эстонии сообщил послу России о необходимости до 1 февраля сократить число российских дипломатов до 8", - сообщает РБК.