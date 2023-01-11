Песков не подтвердил информацию об освобождении Соледара и призвал дождаться официальных сообщений

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в беседе с журналистами, что не стоит опережать события в оценке успехов специальной военной операции.

Как подчеркнул Песков, комментируя информацию об освобождении Соледара — «давайте не будем спешить, а дождемся официальных заявлений». Песков отметил, что «есть положительная динамика в продвижении, но успех военных действий будет достигнут, когда выполнят цели, которые поставлены Верховным главнокомандующим в ходе специальной военной операции».

Также кремлевский спикер заявил, что тактические успехи также имеют крайне важное значение, поскольку «они достаются достаточно дорогой ценой, а именно — ценой фантастического героизма наших бойцов». По словам Пескова, это еще один повод для гордости за тех наших ребят, которые на месте не жалеют ни своей жизни, ни своего здоровья для того, чтобы добиваться этих тактических успехов.