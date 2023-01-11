Песков заявил о готовности России к мирным переговорам с Украиной
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к ведению мирных переговоров с Украиной.
Россия готова решать проблемы с Украиной путем мирных переговоров, заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
"Россия всегда была готова решать проблемы мирным путем и президент страны неоднократно говорил об этом. Безусловно, достижение наших целей через переговоры является самым предпочтительным вариантом", - сказал он.
Дмитрий Песков подчеркнул, что в настоящий момент "законы Украины запрещают президенту Зеленскому вести с нами мирные переговоры". Поэтому о перспективах такого диалога говорить не приходится, добавил пресс-секретарь Кремля.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Наталья
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