Песков заявил о готовности России к мирным переговорам с Украиной

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к ведению мирных переговоров с Украиной.

Россия готова решать проблемы с Украиной путем мирных переговоров, заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Россия всегда была готова решать проблемы мирным путем и президент страны неоднократно говорил об этом. Безусловно, достижение наших целей через переговоры является самым предпочтительным вариантом", - сказал он.

Дмитрий Песков подчеркнул, что в настоящий момент "законы Украины запрещают президенту Зеленскому вести с нами мирные переговоры". Поэтому о перспективах такого диалога говорить не приходится, добавил пресс-секретарь Кремля.