Алаудинов: Соледар находится в стадии зачистки от украинских войск
Как заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в интервью журналистам телеканала «Россия 1», в настоящее время Соледар зачищается от остатков украинских войск, и в скором времени будет полностью освобожден.
По словам Алаудинова, который также занимает должность заместителя командующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР, на данный момент населенный пункт Соледар находится в стадии зачистки. Как полагает военачальник, город в принципе уже можно считать взятым, потому что оставшееся в нем количество украинских бойцов не может повлиять на ситуацию. Алаудинов заявил, что, по сути, уже к вечеру 11 января или максимум к утру 12 января можно будет констатировать, что Соледар полностью находится под контролем российских вооруженных сил.
Также Алаудинов отметил, что в Артемовске сложилась хорошая ситуация для российских военных: все логистические маршруты взяты под контроль военнослужащими группы «Вагнер».
Опубликовано: Алексей Гладкий
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Наталья
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