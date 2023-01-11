Российские десантники блокировали город Соледар с двух направлений

APS
2023-01-11 13:10

Минобороны России сообщает о блокировании Соледара подразделениями ВДВ с севера и юга.

Подразделения воздушно-десантный войск России блокировали Соледар в южной и северной части города, сообщает Министерство обороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что воздушно-космические силы наносят удары по опорным пунктам украинской армии, расположенным в разных частях населенного пункта.

Штурмовые группы ведут упорные бои на улицах города, добавили в Минобороны России.

Опубликовано: Максим Алексеев







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