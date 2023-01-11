Из-за утечки теплоносителя «Союз МС-22» не вернет на Землю космонавтов с МКС

Российское космическое агентство заявило в среду, 11 января, что космический корабль "Союз МС-22" должен вернуться на Землю без экипажа с Международной космической станции (МКС).

Это подтверждает, что он в него попал небольшой метеорит, сообщает информационное агентство AFP. "Союз МС-22" должен был доставить на Землю двух космонавтов из России и американского астронавта, находящихся на МКС.

Роскосмос сообщил, что внешний радиатор был поврежден в результате попадания метеорита. Согласно заявлению Роскосмоса, диаметр отверстия составляет менее 1 мм. В сети появилось фото NASA, на котором видно разбрызгивание жидкости с поврежденного космического корабля "Союз МС-22".

Впервые утечка была обнаружена около 19:45 14 декабря 2022 года, когда датчики давления в контуре охлаждения космического корабля показали низкие показания. В момент утечки космонавты Роскосмоса готовились к выходу в открытый космос.

"Выход в открытый космос был отложен, поэтому никто из членов экипажа не покидал космическую станцию ​​и не подвергался воздействию утечки охлаждающей жидкости", — говорится в заявлении НАСА.

Таким образом, продлено пребывание Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Франсиско Рубио на МКС. Они вернутся на Землю на корабле "Союз МС-23". Его запуск состоится 20 февраля 2023 года.