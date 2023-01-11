Столтенберг: Запад должен усилить помощь Киеву в связи с событиями в Соледаре и Артемовске

Это заявление руководитель Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сделал перед началом совместного заседания с Еврокомиссией, на котором планируется обсудить помощь Украине, а также безопасность членов НАТО на фоне украинского конфликта.

Как заявил Столтенберг, в последние дни Запад и вся мировая общественность наблюдает за ходом сражений под Бахмутом (это старое название Артемовска, которое в настоящее время используется Украиной) и Соледаром в Восточной Украине. Руководитель Североатлантического альянса подчеркнул, что тяжелая ситуация, в которой оказались украинские вооруженные силы, требует от Запада увеличения объемов предоставляемой Киеву помощи.

Ранее глава ВЧК «Вагнер» заявил о полном взятии Соледара, однако Кремль в лице пресс-секретаря Дмитрия Пескова отказался подтвердить данную информацию, а впоследствии ее официально опровергло Министерство обороны, заявив, что бои за взятие города еще продолжаются.