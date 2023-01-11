Шутку Эдди Мерфи на кинопремии Золотой глобус о пощечине Уилла Смита ведущему Оскара вырезали

Организаторы премии "Золотой глобус" решили не вспоминать о скандале, произошедшем на "Оскаре", когда Уилл Смит ударил ведущего. Шутку Эдди Мерфи по этому поводу вырезали из телевизионной версии.

В Лос-Анджелесе только прошла очередная церемония награждения премии "Золотой глобус", где актер Эдди Мерфи во время своей речи отпустил шутку о скандале на "Оскаре".

Уилл Смит тогда влепил пощечину ведущему Крису Року за грубую шутку в адрес его жены.

Выступая на сцене, Мерфи пошутил, что добился успеха, неукоснительно следуя трем пунктам: "Платите налоги. Не лезете не в свое дело… И не упоминаете вслух имя жены Уилла Смита".

Юмор актера не оценили организаторы церемонии, вырезав шутку из телевизионной версии "Золотого глобуса".