NBC: В США отменены абсолютно все авиарейсы из-за сбоя в системе NOTAM

В американской системе, которой пользуются авиакомпании, произошел массовый сбой.

В Соединенных Штатах Америки случилось ЧП государственного масштаба - массовый сбой в системе NOTAM, которой пользуются авиакомпании.

Из-за этого в стране отменены 100 процентов международных и внутренних авиарейсов.

"Все авиарейсы в США отменены из-за сбоя в системе оповещения NOTAM, сообщает NBC", - пишет РИА.