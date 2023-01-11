NBC: В США отменены абсолютно все авиарейсы из-за сбоя в системе NOTAM
2023-01-11 15:00
В американской системе, которой пользуются авиакомпании, произошел массовый сбой.
В Соединенных Штатах Америки случилось ЧП государственного масштаба - массовый сбой в системе NOTAM, которой пользуются авиакомпании.
Из-за этого в стране отменены 100 процентов международных и внутренних авиарейсов.
"Все авиарейсы в США отменены из-за сбоя в системе оповещения NOTAM, сообщает NBC", - пишет РИА.
Опубликовано: Николай Скира