NBC: Сто процентов авиарейсов в США отменены из-за массового сбоя

Массовый сбой с системе NOTAM привел к массовому сбою в системе оповещения.

Американский телевизионный канал NBC сообщает о том, что в системе оповещения NOTAM произошел массовый сбой.

Этой системой пользуются все авиакомпании страны. Из-за этого абсолютно все авиарейсы в Соединенных Штатах были отменены.

О том, когда работоспособность системы восстановится и перелеты возобновятся, не сообщается.