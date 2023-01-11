NBC: Сто процентов авиарейсов в США отменены из-за массового сбоя
2023-01-11 15:04
Массовый сбой с системе NOTAM привел к массовому сбою в системе оповещения.
Американский телевизионный канал NBC сообщает о том, что в системе оповещения NOTAM произошел массовый сбой.
Этой системой пользуются все авиакомпании страны. Из-за этого абсолютно все авиарейсы в Соединенных Штатах были отменены.
О том, когда работоспособность системы восстановится и перелеты возобновятся, не сообщается.
Опубликовано: Николай Скира