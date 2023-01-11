Невнимательность: психологи объяснили ее причины и дали советы, как избавиться

Специалисты рекомендуют научиться медитировать, освоить дыхательные практики либо комплекс упражнений для снятия раздражителей, мешающих концентрации.

На концентрацию внимания либо ее отсутствие влияют разные факторы - как внешние, так и внутренние. Чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону, психологи советуют нарабатывать навыки фокусировки с внутренних факторов. Для этого нужно следить за режимом дня и сна, питанием и физическими нагрузками.

Все это - базовые составляющие, которые напрямую влияют на эмоциональное состояние. Внутреннее беспокойство, стресс, тревоги - все это мешает фокусироваться. Специалисты рекомендуют научиться медитировать, освоить дыхательные практики либо комплекс упражнений для снятия стресса.

Без этих навыков современному человеку сегодня никуда. Источников стресса много, потому нужно научиться помогать организму восстанавливаться.

Необходимо также устранить внешние раздражители и начать с рабочего места. Большое количество предметов, записок самому себе, блокнотов, книжек, стикеров - все это отвлекает и способствует расфокусировке.

Нужно так организовать рабочее место, чтобы пометки с предстоящими делами, важными вопросами не были на виду, пока работаете с одной задачей. Не стоит подбрасывать себе лишние раздражители. То же самое с проверкой электронной почты либо мессенджеров на телефоне. Установите график проверок и следуйте ему.

Также противопоказано напрягать себя и строить целый рабочий день в режиме полной фокусировки. Так ничего не получится, кроме разочарования. Начинать надо постепенно. Любая привычка любит периодичность, цикличность, поэтапное введение.

То же касается и тренировки внимательности (фокусировки на одной задаче). Эксперты советуют попробовать сначала каждый день по 20-30 минут сохранять фокус внимания на выполнении одной задачи. Затем это время можно увеличить до часа (2 раза по 30 минут) и т.д.

Самое главное в тренировке - отследить результат и поощрить себя за проделанную работу. Любое новое действие обязательно закрепить положительными эмоциями поощрения. Поощрение может быть символичным - чашка чая или кофе, покупка долгожданной книжки. То есть все то, что принесёт радость.

Не надо пугаться того, что понадобится время для тренировки данного навыка. Потраченные усилия обязательно порадуют результатами.