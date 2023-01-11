Диетологи объяснили, как отреагирует организм, если всегда запивать еду

Согласно расхожему мнению, стакан воды или другого напитка во время еды вредит пищеварению.

Люди, считающие, что питье во время завтрака или обеда наносит вред, аргументируют это тем, будто попавшая в желудок вода разбавляет выделяющуюся соляную кислоту (то есть, желудочный сок). А это плохо, так как еда не переварится, нарушится работа кишечника.

А что на этот счет думают врачи? Диетологов такое утверждение смешит. По словам медиков, чтобы такое случилось, нужно выпивать по стакану воды каждые пару минут. Да, жидкость покидает организм быстрее, нежели твердая пища, однако на само пищеварение этот аспект никак не влияет.

«Не выдерживают также критики фразы о том, что вода это одно, а бульоны и супы, которые едят на обед, - другое. Желудок не различает воду и основу бульона», - заявил врач-диетолог, научный журналист Александр Бурлаков.

По словам доктора, часть воды вообще поступает не из напитков, а из водянистой еды - овощей, фруктов, подливок. В их основе - обычная вода, которая не отличается от питьевой.

Но, если в желудке при питье во время обеда появляется ощущение дискомфорта, значит, есть проблемы с ЖКТ. В целом нужно отдавать предпочтение обычной питьевой воде либо минеральной без газа, чуть ниже комнатной температуры.

А вот налегать на соки врачи не рекомендуют. "Они калорийные, сладкие. Избыток сока, особенно если он богат фруктовыми кислотами, может простимулировать выработку кислоты в желудке. В результате можно получить приступ изжоги. Тем не менее, на процесс пищеварения соки не влияют, желудочный сок не разбавляют", - уточнила врач-диетолог, нутрициолог Гульшат Сираева.

Эксперты советуют не пить воду при пережевывании пищи. Если хочется пить, то это нужно делать после проглатывания пищи.