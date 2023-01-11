Гигантский город на воде: в Сети показали Мегаполис будущего

Согласно задумке архитекторов, жители мегаполиса поселятся на плавучих «кольцах», где будет размещено все необходимое для жизни.

Аргентинская архитектурная студия Focaccia Prieto продемонстрировала, как выглядит гигантский город будущего на воде, созданный с помощью нейросети Midjourney.

Согласно задумке архитекторов, жители мегаполиса поселятся на плавучих «кольцах», где будет размещено все необходимое для жизни.

Каждое кольцо способно вместить в себя около 4 тысяч жителей. На них возведут жилые дома, производственные здания, зоны для отдыха и развлечений.

Для строительства города, который уже имеет название Полимерполис, планируется использовать отходы пластика из Большого тихоокеанского мусорного пятна.

Электроэнергию для мегаполиса будущего будут вырабатывать при помощи приливов, а специальная система фильтрации воды позволит сохранить океан и его экосистему. Сколько времени и финансовых влияний понадобится на создание Полимерполиса, пока неизвестно.