Шойгу назначил Герасимова командующим российскими войсками в зоне спецоперации

Министр обороны России Сергей Шойгу назначил начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова командующим российскими войсками в зоне спецоперации по защите Донбасса.

11 января пресс-служба Министерства обороны России в официальном Telegram-канале сообщила о том, что глава ведомства Сергей Шойгу принял решение о назначении начальника Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации Валерия Герасимова на пост командующего Объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции.

Отмечается, что решение о назначении Герасимова на данную должность связано с расширением масштаба решаемых в ходе проведения СВО задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск ВС РФ, а также повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск.