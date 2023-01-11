«Потеряла человечность»: певица Елена Терлеева обиделась на ведущую Яну Чурикову

Телеведущая заявила, что не понимает, почему у талантливой исполнительницы нет новых хитов. Она считает, что Елена имела все шансы стать популярной.

Яна Чурикова в авторском шоу на YouTube затронула тему «Фабрики звезд». В одном из выпусков она заговорила про Елену Терлееву, которая исчезла с радаров. Певице не понравилось, что о ней рассказала ведущая, сообщает СтарХит.

В частности, Яна Чурикова заявила, что не понимает, почему у талантливой Елены Терлеевой нету новых хитов. Ведущая считает, что Елена имела все шансы стать популярной, востребованной артисткой.

Елена, узнав о выпуске шоу «Фабрика с Яной Чу», пришла в ярость. Ей не понравились высказывания Яны про ее творчество.

«В новогодние праздники, в канун Рождества многократно встречала статьи, где говорилось о моей якобы трагической судьбе! Многие даже писали и звонили - в беспокойстве за мою жизнь. Сказанные Яной Чуриковой слова в эфире ее интернет-шоу про события 20-летней давности привлекли ко мне много внимания, подняли вопросы, на которые я хотела бы дать ответ", - заявила Терлеева.

37-летняя певица подчеркнула, что она пишет песни, у которых есть свои слушатели на стриминговых музыкальных площадках.

«Некоторые артисты рекламируют товары, банковские услуги и так далее. Но мне это не нужно, я певица, а не рекламное лицо. Артиста нужно ценить за его мастерство, а не популярность! Жаль, что в погоне за мелочными меркантильными интересами Яна Чурикова потеряла человечность и моральные принципы», — заключила Елена.

Издание напомнило, что в беседе с Игорем Николаевым Яна Чурикова отметила, что Елене не помешало бы сменить репертуар, попробовать себя в ином амплуа. «На мой взгляд, Лена Терлеева - одна из больших личных трагедий „Фабрики звезд-2“», — сказала Яна.