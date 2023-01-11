Герасимов сменил Суровикина на посту командующего силами силами СВО в Украине
Российское информационное агентство РИА "Новости" сообщило, что у ВС РФ появился новый командующий войсками в Украине. Это был генерал Валерий Герасимов.
"Командующим объединенной группировкой войск назначен начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов", — сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны.
Нового командующего назначил министр обороны России Сергей Шойгу. Помимо Суровикина, заместителями Герасимова также станут главком сухопутных войск генерал Олег Салюков и заместитель начальника Генштаба генерал Алексей Ким.
Согласно заявлению Минобороны России, "повышение уровня управления в рамках спецоперации предполагает расширение масштаба решаемых задач".
"Кроме того, проинформировано о необходимости организации более тесного взаимодействия войск, а также повышения качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск", - говорится в сообщении ведомства.
Опубликовано: Николай Скира