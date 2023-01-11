Герасимов сменил Суровикина на посту командующего силами силами СВО в Украине

Знаменитый салат "Селедка под шубой": кто и когда его придумал

Любимое блюдо миллионов, постоянный атрибут новогоднего стола и других торжеств. Мало кто знает, как появился этот салат, по какому поводу и кем был приготовлен впервые.

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