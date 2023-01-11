Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов назначен новым командующим силами СВО на Украине
Начальник Генштаба Вооруженных Сил России генерал Валерий Герасимов будет командовать объединенной группировкой войск СВО в Украине, сообщает ТАСС.
Приказ о его назначении подписал министр обороны РФ Сергей Шойгу. До сих пор эту должность занимал генерал Сергей Суровикин.
Повышение уровня командования спецоперацией связано с "расширением масштаба задач» и "необходимостью организации более тесного взаимодействия между родами войск", — говорится в сообщении Минобороны.
Сообщается также, что Сергей Суровикин будет одним из заместителей Герасимова.
В апреле 2022 года Герасимов проинспектировал российские воинские соединения, получил донесения от командиров об использовании войск при выполнении задач Северного военного округа, а также от других должностных лиц по вопросам боевого обеспечения действий российских войск в различных направлениях.
Опубликовано: Николай Скира
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Храмова Оксана
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