Суровикина на посту командующего сводной группировкой в зоне СВО сменил Герасимов
Российское руководство вновь сменило командующего группировкой СВО в среду, 11 января, генерала Суровикина сменил начальник Генштаба Герасимов, сообщило Минобороны.
В сообщении ведомства говорится, что Валерий Герасимов назначен «командующим сводной группировкой войск», дислоцированной в зоне СВО, вместо Сергея Суровикина, который занял этот пост в ноябре.
По данным министерства, это изменение объясняется «расширением поставленных задач и необходимостью более тесного взаимодействия» между армейскими подразделениями.
Эксперты пришли к выводу, что Россия готовит крупномасштабное наступление на всех фронтах СВО.
Опубликовано: Тарас Медведев
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