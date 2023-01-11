Суровикина на посту командующего сводной группировкой в зоне СВО сменил Герасимов

Российское руководство вновь сменило командующего группировкой СВО в среду, 11 января, генерала Суровикина сменил начальник Генштаба Герасимов, сообщило Минобороны.

В сообщении ведомства говорится, что Валерий Герасимов назначен «командующим сводной группировкой войск», дислоцированной в зоне СВО, вместо Сергея Суровикина, который занял этот пост в ноябре.

По данным министерства, это изменение объясняется «расширением поставленных задач и необходимостью более тесного взаимодействия» между армейскими подразделениями.

Эксперты пришли к выводу, что Россия готовит крупномасштабное наступление на всех фронтах СВО.