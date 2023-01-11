Financial Times: Британия планирует поставить танки Challenger 2 Украине

Власти Великобритании планируют поставить танки Challenger 2 Украине в рамках оказания военной помощи.

11 января международная газета Financial Times, со ссылкой на высокопоставленного британского чиновника, сообщила о том, что премьер-министр Соединённого Королевства Риши Сунак, попросил министра обороны Великобритании Бена Уоллеса работать с партнерами в ближайшие недели, чтобы продвинуться «далее и быстрее с нашей поддержкой Украины, включая предоставление танков».

Отмечается, что речь идет о современных основных боевых танках Challenger 2, которые, по мнению британского правительства, смогут «предоставить украинцам кардинальный потенциал».