Дуда: Польша передаст Украине роту немецких танков Leopard
Президент Польши Анджей Дуда анонсировал отправку роты немецких танков Leopard Варшавой для Киева.
11 января канцелярия президента Республики Польша в официальном аккаунте Twitter сообщила о том, что Анджей Дуда принял решение о передаче роты немецких танков Leopard Варшавой для киевского режима, чтобы обеспечить боеспособность армии Украины.
Отмечается, что решение о передаче танков Киеву было принято Дудой в рамках международной коалиции.
Ранее представитель президентской канцелярии в Польше Якуб Кумох заявил, что официальная Варшава рассматривает вопрос передачи Украине лишь символического количества танков Leopard.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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