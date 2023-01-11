Дуда: Польша передаст Украине роту немецких танков Leopard

Президент Польши Анджей Дуда анонсировал отправку роты немецких танков Leopard Варшавой для Киева.

11 января канцелярия президента Республики Польша в официальном аккаунте Twitter сообщила о том, что Анджей Дуда принял решение о передаче роты немецких танков Leopard Варшавой для киевского режима, чтобы обеспечить боеспособность армии Украины.

Отмечается, что решение о передаче танков Киеву было принято Дудой в рамках международной коалиции.

Ранее представитель президентской канцелярии в Польше Якуб Кумох заявил, что официальная Варшава рассматривает вопрос передачи Украине лишь символического количества танков Leopard.