В США полицейские в служебное время устраивали оргии

Полицейская из небольшого полицейского участка в американском штате Теннесси завязала интимные отношения со своими коллегами.

Во время несения службы они не только занимались сексом, но и делились друг с другом порнографическими снимками. Она, а также некоторые другие полицейские, с которыми она спала, потеряли работу.

Всего год назад Меган Холл поступила на работу в полицейский участок Ла-Вернь и быстро наладила очень близкие отношения со своими коллегами. Как сообщает New York Post, расследование показало, что она тайно занималась сексом при исполнении служебных обязанностей.

Оргии происходили в полицейском участке, в полицейском спортзале, а также во время свиданий в отелях и домах других офицеров. Меган Холл также занималась сексом с другом и его женой.

Начальство поняло, что происходит в полицейском участке, и приказало провести расследование. Сначала полицейские отрицали половые контакты с подругой, но позже стали в этом признаваться. В ходе расследования дела всплыла еще более шокирующая информация.

Выяснилось, что Меган Холл и ее коллеги отправляли друг другу порно-снимки, а во время службы также употребляли алкоголь. Во время одной из смен она приставила к голове незаряженный пистолет и нажала на курок, потому что "хотела услышать, какой звук он издает".

"Порнография и оскорбительные изображения на рабочем месте являются формами сексуальных домогательств. Они оскорбительны, неуместны и могут создать враждебную рабочую среду для других сотрудников", — написал в отчете Эндрю Паттон, который руководил расследованием .

Эндрю Паттон назвал имена нескольких виновных, которых он наказал за сексуальные действия во время работы, а также за ложные показания во время следствия. Пять офицеров (в том числе женщина) были уволены, а двое отстранены от работы.