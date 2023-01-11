Техника, помогающая исполнять желания без всякого волшебства, только силой мысли

Метод, который помогает осуществить желаемое, основывается на сильном хотении и особом мыслительном тренинге. Выполнив несколько упражнений, останется только немного подождать и потом наслаждаться достигнутым результатом.

Возможности головного мозга поистине неисчерпаемы. Силой мысли можно добиться очень многого. В том числе и исполнения желаний.

Для начала надо разобраться с некоторыми вопросами.

Что есть желание? Мысль о возможности что-то получить или сделать, осознанное хотение, потребность в чем-то.

Это мотивация, направленная на какой-то объект, побуждающая к действиям, которые приведут к исполнению цели.

Почему желания не сбываются?

Им придается чрезмерное значение. Нужно относится к этому проще, веселее, как к игре. И всегда должен быть запасной план, если желание не сбудется.

Пример? Что легче: перейти бревно, лежащее на земле, или перекинутое через пропасть. Цели почти одинаковы, но первую легко осуществить, вторую - почти невозможно.

Все зависит от восприятия. Так же происходит и с желаниями.

Много пессимистичных мыслей в голове. Они мешают исполнению желаний, и от негатива этого надо избавляться.

Делается это так: разделить лист бумаги на две части, в одной записать свои сомнения, во второй опровергнуть их, найти доказательства неуместности этих сомнений.

Каждой негативной мысли должна соответствовать хотя бы одна позитивная.

Вычеркнуть все плохое и оставить позитивные убеждения, которые будут мотивировать и помогать желанию исполняться.

Нет веры в то, что мысли могут материализоваться и привести к желаемому. Значит надо вернуться к предыдущему списку и еще раз над ним поработать.

Не хватает средств у вас лично для исполнения задуманного или в целом мире нет таких ресурсов, чтобы осуществить желание.

Вселенная всемогуща и изобильна, у нее есть ресурсы для всего. Об этом надо помнить всегда. Она найдет не один, а сотни способов исполнить желаемое.

Далее задуманное желание должно пройти экологический тест. Надо проверить, как оно может повлиять на самого человека и на людей, его окружающих. Желание не должно принести вред.

Вопросы для тестирования:

Какими будут последствия желания?

Что вы приобретете или что потеряете после исполнения желания?

Какие еще действия надо сделать, чтобы получить желаемое?

Заслуживает ли желание таких усилий?

Какой ценой можно исполнить желаемое и готовы ли вы на это?

Как исполненное желание повлияет на других?

Насколько желание сопоставимо с системой ценностей других людей?

Какой будет реакция окружающих?

Если положительных аргументов будет больше, чем отрицательных, значит желание можно смело загадывать.

А теперь последний вопрос.

Как правильно задумывать желание?

Надо расслабиться и подумать о желании, представить его исполненным. Запомнить чувство, которое при этом возникает.

Теперь нужно представить, как изменится жизнь после получения желания. Это ощущение тоже надо запомнить.

Потом надо представить, что желание не исполнилось. Горечь разочарования тоже надо вкусить сполна и запомнить ее.

Все эти упражнения надо повторять несколько раз каждый день.

Желание исполнится обязательно, только у каждого в свой срок.

Главное очень хотеть и верить, плюс выполнять упражнения регулярно.