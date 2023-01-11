На 57-м году жизни умерла легендарная супермодель Татьяна Патитц
Звезда до последних дней была в превосходной форме, выходила на подиум и снималась для ведущих глянцевых журналов.
Супермодель Татьяна Патитц ушла из жизни. Легенда подиума начинала карьеру вместе с известными иконами стиля - Кристи Тарлингтон, Линдой Евангелистой, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс, уточняет СтарХит.
Как уточняет издание, Патитц до последних дней была в превосходной форме, выходила на подиум и снималась для ведущих глянцевых журналов.
Татьяна родилась в Гамбурге - в семье эстонки и немца. Обозреватели журналов мод отмечали естественную красоту супермодели.
«Она была менее заметной, нежели ее сверстники, но более загадочной, взрослой, недосягаемой, и в этом была особая привлекательность», - отметила редактор американского Vogue Анна Винтур.
Для журналов звезду снимали такие известные фотографы, как Патрик Демаршелье, Херб Ритц, Петер Линдберг, Энни Лейбовиц. Причины смерти супермодели не называются.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
-
Храмова Оксана
Техника, помогающая исполнять желания без всякого волшебства, только силой мысли
Метод, который помогает осуществить желаемое, основывается на сильном хотении и особом мыслительном тренинге. Выполнив несколько упражнений, останется только немного подождать и потом наслаждаться достигнутым результатом.Подробнее...
-