На 57-м году жизни умерла легендарная супермодель Татьяна Патитц

Звезда до последних дней была в превосходной форме, выходила на подиум и снималась для ведущих глянцевых журналов.

Супермодель Татьяна Патитц ушла из жизни. Легенда подиума начинала карьеру вместе с известными иконами стиля - Кристи Тарлингтон, Линдой Евангелистой, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс, уточняет СтарХит.

Как уточняет издание, Патитц до последних дней была в превосходной форме, выходила на подиум и снималась для ведущих глянцевых журналов.

Татьяна родилась в Гамбурге - в семье эстонки и немца. Обозреватели журналов мод отмечали естественную красоту супермодели.

«Она была менее заметной, нежели ее сверстники, но более загадочной, взрослой, недосягаемой, и в этом была особая привлекательность», - отметила редактор американского Vogue Анна Винтур.

Для журналов звезду снимали такие известные фотографы, как Патрик Демаршелье, Херб Ритц, Петер Линдберг, Энни Лейбовиц. Причины смерти супермодели не называются.