Звезда КВН, блогер Тяпа исчез два дня назад. К его поиску подключились волонтеры

Артем Бординов постоянно проживает в Пензе, здесь же время от времени выступает в роли ведущего корпоративов и свадеб.

Артем Бординов, который известен по выступлениям в Высшей лиге КВН в команде «C.У.Р.A» и на YouTube-канале «Тяпа», уже двое суток не выходит на связь с родными. Как сообщает 5-tv.ru, в Пензе начались его поиски.

«Волонтеры местного поискового отряда приступили к розыску 30-летнего жителя Пензы Артема Николаевича Бординова, который пропал 9 января», — говорится в публикации.

Рост звезды КВН 175 сантиметров, телосложение худощавое. Темные волосы, носит бороду и усы. Был одет в синюю куртку, серые штаны, черные сапоги-дутики. На голове - черная шапка.

Артем Бординов родился в Пензе, там же учился в университете архитектуры и строительства. В годы учебы играл в КВН, выступал в Высшей лиге.

Затем он завел канал на YouTube, где публикует юмористический контент. Артема Бординова широкая публика узнала именно в качестве блогера Тяпы. В 2017-м году он стал актером, сыграв роль Тяпы в веб-сериале «Зема».

Звезда постоянно проживает в Пензе, здесь же время от времени выступает в роли ведущего корпоративов и свадеб.