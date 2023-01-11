Украина давит на Данию с целью перехватить дальнобойные гаубицы Cezar

Датские дальнобойные гаубицы - один из самых желанных видов вооружений для Украины. Киев отчаянно обращается к правительству в Копенгагене с просьбой передать эти тяжелые артиллерийские системы.

Украинская заявка на поставку артиллерийских систем за счет датских ресурсов впервые была сделана министром обороны Украины Алексеем Резниковым в октябре. На этом в декабре настаивал президент Украины Владимир Зеленский.

Теперь, по данным издания Nyheder, послу Украины предстоит договориться и, возможно, доработать соглашение. Украина хочет, чтобы гаубицы Cezar французского производства отправлялись прямо с завода на фронт.

Проблема только в том, что этого заказа ждет датский артиллерийский полк в Оксбёле. Орудия должны были поступить туда в прошлом году. Это важный компонент демонстрации приверженности Дании НАТО.

Таким образом, Дания столкнулась с дилеммой, что делать с 19 гаубицами Cezar. С одной стороны, датчане имеют в виду создание ожидаемой НАТО четырехтысячной бригады, с другой - знают, какими могут быть последствия такого дефицита для Украины.

10 января министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен заявил в эфире телеканала TV2, что решение по запросу Украины будет поручено правительству.