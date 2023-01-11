Британское правительство официально подтвердило поставку танков Challenger 2 Украине

Британское правительство впервые подтвердило, что планирует поставлять танки в Украину. По данным Financial Times, это будет первый случай, когда западная страна предоставит Украине не советские, а современные боевые танки.

Премьер-министр Великобритании попросил министра обороны Бена Уоллеса "работать с партнерами" в ближайшие недели, чтобы "продолжить и ускорить поддержку Украины, включая поставку танков".

Британское издание сообщает, что в случае заключения контракта на поставку Украине танков Challenger 2 западная страна впервые предоставит современные боевые танки, а не советские.

Отправка танков также может помочь побудить другие страны НАТО, в частности Германию, последовать примеру Великобритании. На Берлин оказывают давление с целью поставки немецких танков Leopard 2, которые используются несколькими европейскими союзниками, пишет Financial Times.

В понедельник информацию о планах британского правительства предоставил Sky News. Британский телеканал сообщил, что в Украину будет поставлено около 10 танков Challenger 2.

Sky News со ссылкой на анонимный источник подчеркивает, что танки сами по себе судьбы конфликта не изменят. Но их отправка создала бы прецедент, потому что до сих пор западные страны воздерживались от отправки подобного оружия в Украину.