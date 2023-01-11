Как делали наши бабушки: 7 полезных советов по домоводству

Что бабушки умеют делать лучше всех, так это поддерживать дом в порядке. Грех не воспользоваться мудростью, которую опытные хозяйки копили годами.

Бабушка как никто другой умеет создать дома добрую уютную атмосферу. И она точно знает, как сделать дом лучше.

Совет первый - генеральная уборка каждый сезон

Именно каждый сезон, а не раз в год. Надо выделить время для мытья окон, выбивания ковров, чистки и сортировки шкафов.

Совет второй - никакой дорогой и вредной химии

Хозяйственное мыло, уксус, пищевая сода - лучшие друзья хозяйки, хорошо чистят и не вредят здоровью. Покупная химия стоит дорого и небезопасна.

Совет третий - не откладывать на потом

Мелкие бытовые проблемы надо решать сразу, не оставляя на потом. Иначе уборка в разы усложнится. Свежее загрязнение всегда проще и быстрее убрать.

Посуду легче помыть сразу после использования, меньше усилий и времени затратится, и раковина не будет захламляться.

Совет четвертый - никаких покупных тряпок, только самодельные

У каждого дома найдутся старые ненужные вещи, из которых выйдут отличные тряпочки для бытовых нужд. И от хлама избавитесь, и деньги сэкономите.

Совет пятый - естественное отбеливание

Лимонный сок отлично отбеливает и освежает вещи. Надо лишь ненадолго замочить белье в горячей воде с соком лимона и прополоскать. Никакие химические дорогие отбеливатели не нужны.

Совет шестой - винтажный эффект для белья

Если не получается придать белью белоснежный вид, оно от многочисленных стирок стало серым, то можно выкрасить ткань чаем. Получится отличный винтажный комплект постельного.

Надо лишь замочить белье в крепком чае и подержать там пару часов.

Совет седьмой - да здравствуют хорошие привычки

Их нужно воспитывать и закреплять каждый день.

Мыть посуду после еды, выносить вовремя мусор - не накапливать, каждый день подметать полы, всегда заправлять постель и убирать посуду в шкафчик.

Хорошие привычки - залог чистоты и порядка в доме.