Из-за личной неприязни к Садальскому: актриса Татьяна Кравченко объяснила причину своей пропажи

Неделю назад артистка не появилась на спектакле, чем огорошила коллег, потому что раньше ничего подобного себе не позволяла.

Стас Садальский раскритиковал коллегу Татьяну Кравченко за то, что та неделю назад не вышла сцену в выездном спектакле в Санкт-Петербурге. 71-летний актер заявил, что «алкоголь может коснуться любого».

«Никто не застрахован. Хорошо, что есть люди, готовые говорить об этом публично! Нужно иметь смелость, будучи актрисой „Ленкома“, не приехать в Питер на спектакль. Позор, Господи!» — заявил актер.

Татьяна Эдуардовна только сейчас ответила на слова Садальского.Оказалось, она не вышла на сцену из-за своей личной неприязни к артисту.

«В последние дни сотни сетевых интернет-изданий вылили ушат помоев. Сначала процитировали новогодний текст артиста Садальского, будто актрису нашего театра Александру Захарову уволили. Другой оскорбительный бред касался руководителя „Ленкома“ Марка Захарова, которого я знаю, уважаю больше сорока лет. После этого я действительно решила не выходить с артистом Садальским на сцену в антрепризе, о чем немедленно сообщила администратору», — пояснила она.

Кравченко отметила, что вместо нее пришлось ввести другую актрису.

"Хотя роль не такая значительная, я, вероятно, подвела своих зрителей, которые ждали меня и которым я безмерно благодарна за любовь и поддержку. Но как можно выйти на сцену с человеком, позволяющим себе оскорбительные и бездоказательные заявления в адрес известных, уважаемых людей, с которыми я работаю, которым благодарна?» — добавила 69-летняя звезда «Сватов».

Татьяна Эдуардовна также ответила на обвинения Садальского в том, что она якобы зависима от спиртного.

«Дальнейшие поступки Станислава Садальского подтвердили правильность принятого мной решения. Тиражирование сплетен о моей алкогольной зависимости омерзительно. За всю мою долгую актерскую карьеру в театре и кино я ни разу не сорвала ни одной репетиции, ни одной съемки, ни одного спектакля. Не хочу даже комментировать, давать характеристику самому Садальскому, опускаясь до его уровня», — заключила Кравченко.