Плесеневый грибок в доме: методы борьбы и профилактики

Плесень на стенах - печальное зрелище и реальная угроза здоровью. При первых признаках надо принимать меры, а лучше научиться предупреждать его появление в доме. Эксперты рассказали, как это сделать.

Обычно грибок - удел помещений с повышенной влажностью. В самом начале его появление отследить сложно, следы появляются спустя некоторое время.

Тогда можно заметить черные или зеленоватые пятнышки на стенах или потолке. Чтобы грибок не захватил весь дом, надо тут же его изгонять всеми доступными способами.

Иначе он загубит ремонт и будет разрушать здоровье домочадцев, вызывая аллергию или проблемы с органами дыхания.

Как избавиться

Определить появление грибка на начальной стадии можно по неприятному запаху. Ну и конечно по противным пятнам.

Можно использовать антисептики быстрого действия, обработав ими пораженные участки. Все работы делаются в резиновых перчатках.

Чистку надо проводить только в месте поражения, захватив сбоку небольшой участок. В обратном случае можно разнести заразу по всем направлениям.

Обработанную стену нужно просушить, при этом желательно поддерживать в доме влажность не выше 35%.

Как предупредить появление

Предупредить легче, чем избавляться. Для этого надо каждый день проветривать комнаты. Обеспечить постоянный доступ света в помещения.

Иногда растения могут провоцировать появление плесени. Заранее надо собрать информацию о домашнем цветке, прежде чем разводить его у себя.

Также надо следить за исправностью вентиляционной системы в ванной комнате.