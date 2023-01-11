Британский флот следит за передвижением российского ракетного корабля в Северном море

Британский флот наблюдает за движением российского военного корабля в Северном море. Командор Эд Мосс-Уорд, командир фрегата HMS Portland, высказался по этому поводу.

В среду, 11 января, Королевский флот Великобритании заявил, что отслеживает перемещения российского военного корабля с ракетным вооружением, который находился в международных водах в Северном море у берегов Великобритании, сообщает Reuters.

Королевский флот опубликовал коммюнике. Речь идет о российском военном корабле.

"Сопровождение военных кораблей в территориальных водах Великобритании и прилегающих морях является обычной деятельностью Королевского флота», — заявил в пресс-релизе командующий фрегатом HMS Portland командор Эд Мосс-Уорд.

За несколько часов до того, как было сделано это заявление, британские правительственные чиновники впервые публично заявили, что Великобритания планирует поставить Украине танки.