Шесть привычек, которые в ответе за тяжелое пробуждение по утрам

И вроде бы поспал положенных восемь часов, и вроде лег не поздно, однако утром все равно пробуждение превращается в пытку. Виноваты в этом плохие привычки.

Можно назвать шесть самых распространенных причин, которые способствуют трудному подъему в утреннее время.

Сбитый режим

Когда человек живет хаотично, как получается, по настроению, то у него все режимные моменты сбиты. Работа и отдых каждый день в разное время, отход ко сну - как вздумается.

Нет четкого распорядка, не выделено отдельно время для сна, труда, развлечений. Из-за этого биологические часы нарушаются, возникает хроническая усталость.

У организма нет четких установок, как распределять энергию, поэтому он ее бережет и работает в щадящем режиме. Отсюда вялость, апатия, плохое настроение и самочувствие.

Поздний подъем в выходные

Почти все люди делают именно так: отсыпаются в выходные, сдвигая режимные моменты и вводя организм в ступор.

Ведь он привык по схеме - утренний подъем в 7, а не в 12! Сбив ритм, утром будет очень тяжело вставать.

Несколько будильников с утра

И такое многим знакомо. Чтобы легче проснуться и наверняка не проспать на работу, люди ставят несколько будильников подряд с небольшим промежутком. Это самообман.

Целый час перед подъемом быть "на взводе", постоянно отключать будильники, нервничать, отключаться ненадолго и опять вскакивать Это ужасно выматывает и раздражает.

День начнется плохо, и усталость будет сопровождать до вечера.

Сон при свете

Даже если в комнате есть хоть небольшой источник света, он будет препятствовать нормальному отдыху. Гормон сна мелатонин вырабатывается только в темноте.

Помехой могут стать даже световые сигналы на телефоне, светящееся табло электронных часов, ночники.

Пропуск завтрака

Если вместо завтрака выпивать кружку чая или кофе, или вообще пропускать этот прием пищи, то организм не получит заряда энергии и опять собьются биологические ритмы.

Отсюда постоянная усталость и разбитость к вечеру. Ну и конечно тяжелый подъем с утра.

Сладости или мучной десерт незадолго до сна

Есть на ночь вообще вредно, а тем более сладости. Это не только лишний вес, но и ощущение усталости с утра.

Вместо отдыха ночью, организм тратит энергию на переваривание калорийного ужина.