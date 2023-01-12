Как приучить себя не уступать чужим просьбам в ущерб себе: 5 способов ответить "нет"

Порой отказать человеку очень трудно. Вынужденное согласие дается тяжело, ведь надо делать то, что не хочется, иногда даже в ущерб себе. Но право отказать есть у каждого человека, никогда не стоит забывать об этом.

Мы не обязаны соглашаться на все подряд. Но есть люди, которые не могут отказать в просьбе. Боятся обидеть, расстроить, чувствуют себя обязанными человеку.

Есть несколько способов, которые помогут решить эту проблему.

Назвать причину отказа

Просто объяснить, почему просьба невыполнима. Сказать правду, какой бы она не была. Твердым тоном, не допускающим возражений.

У каждого могут быть веские причины не соглашаться на что-то.

Придумать причину

Если весомой причины нет, а отказ может вызвать обиду, лучше эту причину выдумать. Врать - это плохо, поэтому такой вариант самый крайний, если уже нет другого выхода.

Отказывать надо просьбе, а не человеку

Надо помнить, что отказ направлен на просьбу, и не имеет отношения к самому человеку. Нужно дать ему это понять. Отказать учтиво и вежливо, объяснив, что тут нет "ничего личного".

Человек должен почувствовать, что им дорожат и его ценят.

Выразить благодарность

За просьбу надо поблагодарить, показать, что вы цените доверие и оказанную честь. Потом нужно объяснить, что согласия в данный момент быть не может.

Можно сказать что-то приятное в адрес собеседника, хороший комплемент, а потом вежливо отказать.

Опережающий отказ

Иногда можно предугадать неприятную просьбу. Тогда лучше сразу идти в наступление, не ожидая первого выпада от "противника".

Заранее нужно завести разговор о том, что, например, задержали зарплату или все деньги ушли на кредит. Тогда собеседник поймет, что бесполезно сегодня просить у вас денег.

Опять-таки вранье не самое хорошее средство, поэтому лучше победить свои внутренние страхи и научиться смело, глядя в глаза говорить человеку "нет".

Потому что это не преступление и естественное право каждого.