Депутат Госдумы предложил призвать «всю молодежь» России на военные сборы

Генерал-лейтенант в запасе Виктор Соболев предложил призвать «всю молодежь» России на военные сборы.

На случай начала крупномасштабной войны с НАТО нужно обучить военным специальностям всю молодежь России, заявил депутат Государственной думы генерал-лейтенант в запасе Виктор Соболев.

"Всю молодежь необходимо обучить военным специальностям. В противном случае мобилизационного резерва на случай крупномасштабной войны с НАТО у нас не будет", - сказал он.

По мнению отставного генерала военно-учетную специальность должно иметь 100% молодых людей. При этом подготовка должна длиться не менее полугода.