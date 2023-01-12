Депутат Госдумы предложил призвать «всю молодежь» России на военные сборы
Генерал-лейтенант в запасе Виктор Соболев предложил призвать «всю молодежь» России на военные сборы.
На случай начала крупномасштабной войны с НАТО нужно обучить военным специальностям всю молодежь России, заявил депутат Государственной думы генерал-лейтенант в запасе Виктор Соболев.
"Всю молодежь необходимо обучить военным специальностям. В противном случае мобилизационного резерва на случай крупномасштабной войны с НАТО у нас не будет", - сказал он.
По мнению отставного генерала военно-учетную специальность должно иметь 100% молодых людей. При этом подготовка должна длиться не менее полугода.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Храмова Оксана
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