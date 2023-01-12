Госдеп назвал Китай главной угрозой безопасности США и Японии
Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал Китай главной угрозой безопасности США и Японии.
Соединенные Штаты и Япония рассматривают Китай в качестве главной стратегической угрозы, заявил Государственный секретарь США Энтони Блинкин в ходе пресс-конференции по итогам встречи с японской делегацией.
"Мы солидарны в том, что Китайская Народная Республика остается главной стратегической угрозой, с которой сталкиваются наши союзники и партнеры", - сказал глава Госдепартамента США.
В свою очередь министр иностранных дел Японии заявил о том, что несмотря на "беспрецедентную угрозу" со стороны Китая, Токио заинтересован в конструктивных отношениях с Пекином ради мира и стабильности в регионе.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Храмова Оксана
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