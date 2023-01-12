Первого президента Казахстана Назарбаева лишили почетного титула елбасы

APS
2023-01-12 03:46

Конституционный суд Казахстана лишил первого президента страны Нурсултана Назарбаева титула елбасы.

Закон "О первом президенте Республики Казахстан - елбасы" утратил силу, лишив первого президента Нурсултана Назарбаева пожизненных привилегий, такое решение вынес Конституционный суд страны.

"Основываясь на воле народа Казахстана, выраженном на республиканском референдуме 5 июня 2022 года, закон "О первом президенте Республики Казахстан - елбасы" признается утратившим силу", - говорится в постановлении суда.

Лишение Нурсултана Назарбаева привилегий елбасы предусматривалось поправками, которые ранее были внесены в Конституцию Казахстана.

Опубликовано: Максим Алексеев







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