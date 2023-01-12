Первого президента Казахстана Назарбаева лишили почетного титула елбасы

Как приучить себя не уступать чужим просьбам в ущерб себе: 5 способов ответить "нет"

Порой отказать человеку очень трудно. Вынужденное согласие дается тяжело, ведь надо делать то, что не хочется, иногда даже в ущерб себе. Но право отказать есть у каждого человека, никогда не стоит забывать об этом.

Подробнее...