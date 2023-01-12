В порту Нидерландов разгрузили 1275 единиц бронетехники из США для Польши и Литвы

Сотни американских танков и бронемашин прибыли в среду в порт Флиссинген, сообщил телеканал NOS TV cсо ссылкой на министерство обороны Нидерландов.

Транспорт из США охраняется голландской армией, а его конечным пунктом назначения являются Польша и Литва. В сообщении Минобороны Нидерландов упоминается 1275 единиц техники, примерно половина из которых — автомобили.

"Это танки M1 ("Абрамс" — ред.), боевые машины Bradley и самоходные гаубицы Paladin", — сообщил журналистам майор голландской армии Пол Эхрисманн.

Техника должна оставаться на восточном фланге НАТО не менее девяти месяцев. В настоящее время ее будут перевозить туда железнодорожным и автомобильным транспортом.

Часть порта во Флиссингене была милитаризована на время разгрузки, а вся территория охраняется голландскими солдатами. На территории есть собаки, которые обнюхивают машины, а дайверы проверяют под водой на наличие подозрительной активности.

"Нидерланды часто используются НАТО в качестве транзитной страны", — отмечает Эрихсманн.

Майор отмечает, что в его стране хорошая инфраструктура и стратегическое расположение.